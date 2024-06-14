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Visitor reactions from the second UTSA prospect camp

Coach Malik Walker and Peyton De La Cruz
Coach Malik Walker and Peyton De La Cruz
Julio Gonzales, Jr. • BirdsUp
Staff Writer
@JGonzalesJr10

UTSA hosted its second prospect camp on Thursday evening. BirdsUp caught up with some of the attendees to get their thoughts on the camp and the Roadrunners.

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