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Visitor reactions from the second UTSA prospect camp
Julio Gonzales, Jr.
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BirdsUp
Staff Writer
UTSA hosted its second prospect camp on Thursday evening. BirdsUp caught up with some of the attendees to get their thoughts on the camp and the Roadrunners.
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